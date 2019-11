Colpo nella notte alla concessionaria Mercedes. Con un’auto in vendita abbattono il cancello poi fuggono con l’altra

MOSCIANO SANT’ANGELO – Ne hanno usata una come ariete per abbattere il cancello e poi, con l’altra, se ne sono andati. Ladri in azione alla concessionaria Mercedes di Mosciano Sant’Angelo. I malviventi sono entrati in azione pochi minuti prima della mezzanotte riuscendo a penetrare nel perimetro dell’autosalone senza far scattare l’allarme.

Una volta dentro hanno preso le chiavi di due autovetture in vendita. Con una hanno abbattuto il cancello aprendo così la strada all’altra che sono riusciti a portare via facendo, per il momento, perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato soltanto nel momento in cui i ladri hanno buttato giù il cancello. In questo modo hanno avuto il tempo di allontanarsi prima che potessero arrivare le forze dell’ordine.