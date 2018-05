Colpo in gioielleria, arriva il bilancio. L’ammanco è di 400mila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono prevalentemente orologi, costossisimi orologi, ma anche gioielli, gli oggetti preziosi che i ladri sono riusciti a portar via durante il colpo alla gioielleria Fenocchi di ieri notte.

Nelle ultime ore è arrivata la stima effettuva dell’ammanco che si aggira intorno alle 400mila euro. I carabinieri continuano nel loro lavoro di indagine per ricostruire le mosse effettuate dalla banda di cinque persone dopo il colpo.

L’attività degli investigatori è finalizzata anche a capire se il veicolo trovato carbonizzato in Abruzzo possa essere lo stesso utilizzato per effettuare il furto e allontanarsi dalla gioielleria. Se così non dovesse essere allora mancherebbe un importante pezzo del puzzle, l’auto.

Si tratta di un’Audi anche se dalle immagini della videosorveglianza è difficile capire se si tratti di un’A3 o di un’A4. Comunque di un veicolo a cinque porte dal momento che i malviventi salgono sia davanti che dietro.

Caratteristiche che corrispondono con quella del mezzo trovato carbonizzato, poche ore dopo il colpo, a Città Sant’Angelo.