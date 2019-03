Ci sono i lavori e la superstrada è a doppio senso. Frontale tra auto e camion. Ragazza ferita. FOTO

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Pesante incidente, poco dopo la mezzanotte, sull’autostrada Ascoli – Mare, all’altezza del territorio di Monsampolo dove un’auto, una Renault condotta da una ragazza di 27 anni, è finita contro un camion che procedeva in direzione opposta sull’altra corsia.

Ne è nato un scontro avvenuto quasi frontalmente che ha di fatto tagliato in due l’intero tratto di superstrada. La ragazza è rimasta ferita, sembrerebbe in modo non grave per fortuna. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 arrivati con un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

La ragazza è stata trasportata in ospedale. La polizia ha dovuto gestire tutta la situazione legata alla viabilità predisponendo la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.