Chiunque abbia informazioni ha il dovere di farsi avanti. “Aiutateci a trovare il ciclista pirata”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Indossava un caschetto per proteggersi ma non si è fermato dopo aver travolto una bambina di appena nove anni. E’ davvero una caccia all’uomo quella che la polizia sta facendo per trovarei l ciclista che ha investito e ridotto in gravi condizioni una bimba sul lungomare di San Benedetto. Ieri la Questura ha deciso, prendendo un’iniziativa con pochi precedenti lungo questo territorio, di divulgare le immagini del ciclista. Immagini che riproponiamo insieme all’appello lanciato dal commissariato di via Crispi:

Chiunque abbia assistito ai fatti può contattare il Commissariato di S. Benedetto del Tronto al nr. 0735/59071. .



Ricordiamo che la bimba ha riportato una estesa frattura cranica e relativo screzio emorragico e che il ciclista è stato ripreso poco dopo dalle telecamere nella zona di Martinsicuro.

Potrebbe essere un turista, magari ospite di qualche campeggio del vicino Abruzzo. Chiunque abbia informazioni ha il dovere di farsi avanti. Certamente l’uomo ripreso in quelle immagini sta seguendo la vicenda sui giornali. Anche a lui è esteso l’appello: si presenti spontaneamente alle forze dell’ordine.