SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le ricerche di Vincenzo Napoli continuano. E’ stato deciso nel corso di un incontro in Prefettura avvenuto questa mattina in seguito al quale sono arrivate istruzioni su come andare avanti nelle indagini sul quarantenne del quale non si hanno notizie dallo scorso 25 febbraio.

Ma l’uomo sarà cercato, nei prossimi giorni, anche nell’area portuale. Gli investigatori sono infatti pronti anche al peggio e non escludono l’ipotesi di una caduta da un molo considerando anche il fatto che il quarantenne ama frequentare la zona del porto. Così sarà ispezionato sia il fondale del bacino portuale e verranno monitorate le intercapedini esistenti nelle parti sommerse delle scogliere.

Ma i familiari nutrono la forte speranza che Vincenzo sia vivo e per questo motivo è dalla famiglia dello scomparso, rappresentata dall’avvocato Enrico Sciarroni, che viene espressa la necessità ad una divulgazione della vicenda della scomparsa del quarantenne a livello nazionale. L’avvocato Sciarroni, dopo aver parlato questa mattina con il Prefetto, ha incontrato il maresciallo Elviso Sirico, che si sta occupando delle ricerche, nel pomeriggio.

“I carabinieri stanno facendo davvero un grande lavoro – spiega il legale – e in queste ore mi sto rendendo conto dell’impegno che stanno mettendo nelle attività di ricerca di Vincenzo. Credo che ora sia il caso di far girare il volto del quarantenne e la sua storia anche al di fuori di questo territorio perché se qualcuno lo ha portato lontano da qui allora è il caso che il suo volto arrivi dappertutto”.