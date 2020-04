Centobuchi, rubano un’auto e tentano il colpo in un’azienda. Li mette in fuga la guardia giurata della Fi.Fa. Security

MONTEPRANDONE – Erano quasi le quattro del mattina quando due soggetti incappucciati entrano all’interno di una ditta di Centobuchi scavalcando la recinzione e manomettendo i cancelli all’ingresso con del filo di ferro. Fortunatamente, ad accorgersi della loro presenza e dei loro movimenti, è stata la guardia giurata della Fi.Fa. Security che, grazie al servizio di videoispezione attivato presso il cliente e dunque la visualizzazione streaming delle immagini, ha impedito loro di mettere a segno il colpo.

Anche se ostacolate dalla manomissione dei cancelli d’ingresso effettuata dai malviventi, sono arrivate subito sul posto la pattuglia di zona della FI.Fa. Security e la pattuglia di supporto mettendo in fuga i malviventi. Con loro sono arrivati anche i carabinieri che una volta accertato che non vi fossero anomalie all’interno dell’azienda, sono andati alla ricerca di eventuali sospetti nei paraggi.

Ed è stata sempre una guardia giurata della Fi.Fa in servizio nella zona che ha notata un’auto parcheggiata, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. Ha subito allertato i carabinieri che hanno inviato subito una pattuglia per i rilievi del caso. L’auto apparteneva ad una donna del posto ed era stata rubata poche ore prima tanto che la titolare non si era neppure accorta della sparizione del veicolo. Si trattava del mezzo utilizzato per il colpo.