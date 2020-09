Centobuchi, per evitare un’auto in manovra perde il controllo e si rovescia. Incidente in località Sant’Anna

MONTEPRANDONE – Fortunatamente non si sono verificati feriti nell’incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la Salaria che ha visto un’auto finire sottosopra. Al volante c’era un uomo che ha poi riferito ai vigili urbani di Monteprandone di aver perso il controllo dell’auto nel tentativo di evitare un’auto che aveva svoltato.L’incidente è avvenuto nell’area Sant’Anna. Come detto, per fortuna, l’automobilista non ha riportato conseguenze fisiche il veicolo, finito sottosopra, ha creato non pochi disagi alla viabilità della quale si è occupata la polizia locale coordinata dal comandante Eugenio Vendrame, in attesa dell’intervento del carroattrezzi per la rimozione della macchina. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza inviata dal 118 ma l’automobilista non aveva necessità di essere medicato.