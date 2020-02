MONTEPRANDONE – Preoccupazione per un ragazzo di ventitre anni investito sulla Salaria, a Centobuchi, in prossimità dell’incrocio tra viale De Gasperi e via Manzoni.

Il giovane è stato preso da una Dacia condotta da una quarantasettenne del posto. Il ventitreenne è stato soccorso dall’ambulanza inviata sul posto dal 118, Personale a bordo né ha predisposto il trasporto in ospedale. Sul posto anche la polizia locale.