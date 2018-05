MONTEPRANDONE – Paura per un ciclista che, poco dopo le 12 e 30 di oggi, è stato investito in via Scopa, nell’area industriale di Centobuchi di Monteprandone.

L’uomo era in sella e stava pedalando quando è stato investito da un furgone. Sul posto due ambulanze inviate dal 118. Alla prima si è infatti aggiunta una seconda con il medico a bordo.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.