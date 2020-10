Centobuchi, cagnolino sbranato da un cane di grossa taglia. E’ morto, ferita la padrona

MONTEPRANDONE – C’è da fare chiarezza su quanto accaduto oggi a Centobuchi, a ridosso dell’intersezione tra la Salaria e via San Giacomo. Il bilancio è infatti molto pesante: un cane morto e la sua padrona ferita e costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Questo perché, poco prima, un cane di grossa taglia che, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe riuscito a fuggire dal cortile di una abitazione, si sarebbe avventato sul cagnolino che in quel momento era al guinzaglio della padrona. La donna, quando ha visto avvicinarsi l’altro animale si è istintivamente abbassata per prendere il braccio il suo cane. Ha avuto il tempo di sollevarlo ma il cane più grande è riuscito con un balzo ad arrivare a prendere il cane di piccola taglia. Sarebbe stato in quel momento che ha ferito al braccio la donna. Il cagnolino è stato invece letteralmente sbranato ed è poi stato portato in condizioni ormai disperate in un ambulatorio veterinario che si trova a poca distanza da lì. Purtroppo per l’animale non c’è stato nulla da fare. Le ferite aperte erano davvero troppo pesanti e diversi organi erano ormai compromessi. E’ morto poco dopo l’arrivo in ambulatorio. La padrona è invece stata medicata al pronto soccorso dove è stata accompagnata da un’ambulanza.