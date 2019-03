Centobuchi, cade dallo scooter e finisce in ospedale. Ferito un qurantottenne

MONTEPRANDONE – Questa mattina intorno a mezzogiorno un quarantottenne, mentre per lavoro viaggiava in sella ad uno scooter, per motivi al vaglio della polizia stradale è finito rovinosamente sull’asfalto mentre transitava via Garibaldi a Centobuchi.

I presenti hanno immediatamente allertato il 118 dato che l’uomo accusava un forte dolore alla gamba destra, e sul posto è giunta un’ambulanza il cui personale a bordo, dopo averlo immobilizzato con i dovuti presidi, lo ha trasportato in pronto soccorso.