Centobuchi, auto a fuoco nella notte. Indagano i carabinieri

MONTEPRANDONE – Non si esclude, al momento, nessuna ipotesi relativamente al rogo che, Questa notte intorno alle 3, ha danneggiato un’auto parcheggiata in via liberazione, a centobuchi. Le fiamme hanno toccato anche altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Sul posto sono andati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno riportato la situazione in sicurezza. Insieme a loro sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che sono ora al lavoro insieme ai pompieri per valutare quali siano state le cause dell’incendio.