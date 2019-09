Centobuchi, atraversa la strada e viene investito. Bimbo soccorso dall’elicottero

MONTEPRANDONE – Non è in gravi condizioni il bambino di dieci anni che, poco dopo le diciotto di questo pomeriggio, è stato investito da un’auto lungo la Salaria, in viale De Gasperi Centobuchi. Il bambino era con la mamma dalla quale però si è poi allontanato attraversando la strada. Stando alla ricostruzione dell’incidente rilevato dalla polizia locale, il piccolo sarebbe passato attraverso due macchine parcheggiate.

In quel momento sopraggiungeva un’auto che, fortunatamente, procedeva a velocità molto bassa. Il bambino è stato colpito ed è finito in terra. Per dinamica è stata chiamata l’eliambulanza che lo ha trasportato al Salesi di Ancona. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.