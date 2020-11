Centobuchi, altra macchina che vola fuori strada. Due donne in ospedale

MONTEPRANDONE – E’ di due donne ferite e trasportate in ospedale il bilancio di un altro incidente che ha visto un’auto finire fuori strada. E’ avvenuto a Centobuchi ad un paio d’ore di distanza da quello avvenuto in viale dello Sport. Un’auto, probabilmente a causa del fondo bagnato, è infatti finita in un avvallamento che si trova a bordo strada. A bordo del veicolo c’erano due donne che sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 arrivati a bordo di due ambulanze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.