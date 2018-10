C’è la partita, sabato sera chiude viale dello Sport

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della gara di campionato Sambenedettese – Monza di sabato 6 ottobre 2018, ore 20:45, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 19:15. Si invitano i tifosi a recarsi allo Stadio muniti di documento d’identità e con congruo anticipo per agevolare le operazioni di ingresso ed evitare spiacevoli file.

Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà interdetto al traffico dalle 19 e non saranno quindi utilizzabili nè il parcheggio Nord nè quello antistante il palazzetto dello Sport.

Il Botteghino di Curva Nord aprirà il giorno della gara dalle ore 10 fino al termine del primo tempo. Per l’acquisto del biglietto è necessario un documento d’identità dato che, a seguito della nuova normativa europea sulla privacy, non è più possibile tenere in archivio dati sensibili. La prevendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà venerdì 05 ottobre alle ore 19.00 e il giorno della gara il botteghino Ospiti resterà aperto solo per la consegna degli accrediti riservati al Monza Calcio 1912 e alla stampa ospite.