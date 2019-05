Caos nel parcheggio delle scuole Cappella. I cordoli dei parcheggi “girovagano” tra le auto: “Da tempo segnaliamo il problema”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Residenti e fruitori dell’area di piazza Setti Carraro, a Porto d’Ascoli, affermano di segnalare da tempo il problema ma, evidentemente, non c’è ancora stata alcuna risposta. I cordoli ferma ruota, originariamente piazzati a delimitazione dei vari stalli che si trovano nel parcheggio antistante la scuola Cappella, da diverse settimane girovagano lungo l’area.

“Giorno dopo giorno si sono scollati da terra – spiegano – e ora vengono spostati dalle auto in manovra che, inevitabilmente, finiscono con il passarci sopra e con lo spostarli. Il problema, come detto, viene segnalato da diversi fruitori della zona: “Da tempo segnaliamo questa situazione, ma non è venuto nessuno. Oltre a dare l’idea di un’area abbandonata a sé stessa, quello stato di cose potrebbe anche rappresentare una situazione di potenziale pericolo”.

Il corretto posizionamento di quei cordoli evita alle auto di invadere aree destinate al transito pedonale, ma anche di urtare contro gli altri veicoli in sosta. In questo modo, invece, creano solo intralcio e non servono a nulla.