Cadono sassi sulla strada, notte di lavoro per i vigili del fuoco. Chiusa la strada nei pressi dello stadio

ASCOLI PICENO – E’ stata una notte di lavoro, quella di Capodanno, per i vigili del fuoco di Ascoli che sono dovuti intervenire lungo la circonvallazione nei pressi dello stadio Del Duca dopo l’allarme lanciato da una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti si sono infatti trovati di fronte a dei sassi che, da una scarpata, stavano cadendo sulla sede stradale in seguito a quello che dovrebbe essere un piccolo cedimento legato alle piogge dei giorni scorsi. La situazione è stata messa in sicurezza in maniera provvisoria, il tratto interessato è stato transennato in attesa dell’intervento definitivo da parte del Comune.