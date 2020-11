Cade un pezzo di cornicione, ferita una donna

ASCOLI PICENO – Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’episodio avvenuto ieri mattina in piazza Roma ad Ascoli. Un pezzo di cornicine si è infatti staccato da un edificio e ha colpito una donna. La caduta è stata provocata dal passaggio di un furgone che ha inavvertitamente urtato l’insegna di un’attività commerciale. Un urto che ha provocato la caduta di quel pezzo di cemento proprio nel momento in cui stava passando la donna. E’ stata soccorsa dal 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto, ed è stata trasportata in ospedale, al Mazzoni. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.