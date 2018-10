Cade e non si rialza. Quarantacinquenne soccorso sul viale della stazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I sanitari del 118 hanno soccorso un 45enne caduto in terra in via Gramsci, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di San Benedetto. L’uomo proveniva proprio dallo scalo ed è stato visto camminare, barcollando, verso il centro. Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ad un certo punto, ad una cinquantina di metri dalla scalinata che immette sulla stazione, è caduto in terra battendo violentemente la testa. Alcuni passanti hanno subito chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza partita dall’ospedale di San Benedetto.

I sanitari hanno soccorso l’uomo che ha ripreso conoscenza poco dopo il loro arrivo. Alla vista della barella ha però cercato di allontanarsi in fretta dagli operatori del 118 che tentavano di convincerlo a farsi accompagnare in ospedale. Così si è alzato ha fatto qualche passo ed è nuovamente caduto battendo nuovamente la testa.

Alla fine i sanitari sono riusciti a convincerlo e a farlo salire sul mezzo di emergenza, ma senza l’aiuto della barella.