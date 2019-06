Cade dall’impalcatura da cinque metri. Sessantenne soccorso dall’elicottero

PORTO SANT’ELPIDIO – Un volo di cinque metri in seguito al quale ha riportato conseguenze tali da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Un 60enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

L’uomo stava lavorando su un’impalcatura quando è caduto dal tetto di una fabbrica a Porto Sant’Elpidio. Immediati sono scattati i soccorsi. La fabbrica si è fermata e gli operai sono usciti tutti, panico generale. In un battibaleno è arrivato il personale sanitario della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare con l’automedica del 118 e un’ambulanza. In contemporanea si è librato in aria Icaro dal capoluogo dorico che è atterrato nel campo di fronte alla fabbrica, ha aspettato che medici e volontari del pronto soccorso stabilizzassero il sessantenne.