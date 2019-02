Cade dalla pedana del camion mentre scarica la merce. Ambulanza in via Forlanini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’autista 52enne di un camion è stato soccorso, intorno alle 8 di questa mattina, dopo essere caduto dalla pedana del rimorchio mentre stava scaricando del materiale. E’ accaduto in un negozio di via Forlanini, a San Benedetto. L’uomo è finito in terra riportando diverse contusioni per le quali è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

E’ stato raggiunto dal personale sanitario inviato dal 118 che lo ha medicato, stabilizzato e trasportato in ospedale. L’uomo, di origini straniere, non è fortunatamente in gravi condizioni ma sarà sottoposto a tutti gli esami diagnostici del caso.