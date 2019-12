SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ambulanza è dovuta intervenire in via Colle Ameno per soccorrere un sessantatreenne.

L’uomo ha infatti subìto un trauma per essere caduto dalla sua bicicletta sembrerebbe dopo essere stato urtato da un’auto. La Croce Verde dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto per eseguire gli esami diagnostici del caso.