Cade dalla bici e finisce contro un’auto. Incidente sulla Statale. Traffico in tilt

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo di ottant’anni, poco prima delle 16 di questo pomeriggio, è stato trasportato al Madonna del Soccorso di San Benedetto, in ambulanza, in seguito ad un incidente avvenuto in corso Mazzini, all’altezza dell’intersezione con via Alfieri. L’uomo era in sella ad una bicicletta quando, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, è caduto dalla propria bici.

La perdita di equilibrio è probabilmente stata provocata dal fatto che l’uomo avrebbe visto arrivare l’auto, una Fiat Punto, e avrebbe temuto un impatto. Così è caduto e finendo per appoggiarsi contro l’auto. E’ stato soccorso dall’ambulanza inviata sul posto dal 118. L’uomo non ha mai perso conoscenza e accusava dei dolori ad una spalla.

Sul posto è arrivata anche la pattuglia degli agenti di polizia locale che hanno dovuto gestire anche la situazione relativa al traffico dal momento che l’auto è rimasta a cavallo delle due corsie.