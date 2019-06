Cade dalla bici, sbatte e si ferisce. Soccorso dai vigili urbani e dal 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata la squadra di vigili urbani del capopattuglia Franco Basili ad intervenire immediatamente per soccorrere un anziano di 83 anni che, nel pomeriggio di oggi, è stato protagonista di una brutta caduta in piano centro. L’uomo è infatti caduto dalla bici mentre si trovava in largo Onorati. Nella caduta ha riportato delle ferite provocate dal’urto con una panchina prima e con la terra poi.

Gli agenti hanno subito raggiunto l’area allertando il 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza hanno stabilizzato l’uomo mettendolo in posizione di sicurezza e aprendo la strada al mezzo di emergenza che, in pochi minuti, ha raggiunto l’isola pedonale caricando l’anziano a bordo e trasportandolo al Pronto Soccorso in codice 2.