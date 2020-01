Caccia alla volpe di Ripatransone, due gli animali morti. Gli organizzatori: “Minacciati per telefono anche nel cuore della notte”

RIPATRANSONE – E’ di due volpi morte, alla fine, il bilancio della caccia alla volpe di Ripatransone sulla quale, negli ultimi giorni, si è abbattuto un mare di polemiche. E’ da giorni ormai che la “piccola” Ripatransone è al centro di furiose polemiche legate alla gara di caccia alla volpe che si è tenuta, lo scorso fine settimana, tra le colline e i calanchi del territorio comunale. Una gara annunciata da tempo che, tra l’altro, è già stata effettuata in passato nella cittadina Picena ma che, questa volta, ha suscitato la rabbia e lo sdegno di molti che, nelle ultime ore, hanno anche gareggiata ad elencare il numero delle volpi uccise durante la manifestazione.

Ancora una volta, il terreno sul quale sono state “apparecchiate” le polemiche è stato quello dei social dove in molti hanno, sia prima che dopo la gara, aspramente criticato la battuta che rappresentava la finale nazionale della Coppa Italia Cani da Seguita su Volpe e che ha visto partecipare numerosi addetti ai lavori provenienti da diverse regioni. A condannare la manifestazione e la sua autorizzazione (che è arrivata dai settori provinciali e regionali di caccia e pesca e non dal Comune) sono state anche diverse realtà del territorio come ad esempio la Lega per l’Abolizione della Caccia della sezione provinciale di Ascoli che hanno inviato ai carabinieri forestale una comunicazione nella quale veniva chiesto di vigilare sul rispetto delle normative sul rispetto degli animali. «La chiamano caccia – spiegano – senza specificare che consiste nell’inseguimento, incrudelimento e infine uccisione delle volpi che vivono nella zona».

Nelle ultime ore, sempre sui social, sono comparsi i dati più disparati sul numero di animali morti durante la gara. C’è chi ne ha contati 42, chi oltre cinquanta. I dati forniti dall’organizzazione e confermati dalla polizia provinciale parlano di due volpi uccise. «L’obiettivo della caccia alla volpe – spiega Mariano Concetti, responsabile dell’organizzazione – non è quello di uccidere volpi ma di valutare la bravura dei cani nello stanarle. In queste ore c’è chi sta parlando di stragi di volpi senza conoscere minimamente in cosa consiste questa pratica. Le volpi vengono stanate dai cani, che poi le inseguono, e dai cacciatori. Certo, c’è anche la possibilità di uccidere l’animale ma è la scelta che viene fatta in rari casi». Concetti parla di giorni difficili: «Ogni tre o quattro anni la gara fa tappa a Ripatransone – spiega – eppure mai, prima di questa edizione, era stato sollevato il polverone che stiamo vivendo in questi giorni. Io ho ricevuto persino chiamate alle tre di notte da persone che, nascoste dietro l’anonimato, mi minacciavano e mi insultavano».