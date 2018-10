Brucia le potature e provoca un incendio. Pompieri a Cupra Marittima

CUPRA MARITTIMA – Si era subito pensato al peggio. La località, d’altra parte, è tristemente nota per essere stata teatro di roghi tutt’altro che accidentali. Per questo motivo, quando al 115 è arrivata la segnalazione di un incendio in contrada Sant’Egidio, a Cupra, c’è subito stata parecchia apprensione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto l’area e che in poco tempo hanno spento il piccolo rogo.

Si sono però subito resi conto del fatto che questa volta non c’era la mano di alcun piromane all’origine delle fiamme, ma soltanto quella di un agricoltore che stava bruciando delle potature e che, evidentemente, aveva perso il controllo della situazione.