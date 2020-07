Bloccate sul materassino e spinte al largo dalla corrente. Due dodicenni salvate dai bagnini

TORTORETO – I bagnini del salvataggio hanno salvato, ieri mattina, due bambini di dodici anni che si trovavano su un materassino spinto al largo dalla corrente. E’ accaduto nel tratto di mare di fronte alla spiaggia di Tortoreto. Le due bambine, entrate in acqua con il gonfiabile nonostante il mare mosso e i continui richiami dei bagnini, una volta spinte al largo, non sono riuscite a tornare indietro e si è così reso necessario l’intervento del personale del salvamento supportato dalla motovedetta della guardia costiera. Le due bambine sono così stata recuperate grazie all’operazione di soccorso e riportate a riva in buone condizioni.