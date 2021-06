Blitz di polizia locale e guardia di Finanza tra le bancarelle del mercato. Venditori abusivi in fuga

Due militari della guardia di Finanza in borghese e quattro agenti della polizia locale (due dei quali in divisa), hanno effettuato questa mattina un’azione preventiva tra le bancarelle del mercato del martedì. Si tratta di un servizio svolto per volontà dell’amministrazione comunale e in collaborazione le Fiamme Gialle che hanno presidiato le vie e le piazze del mercato.

Quando i venditori abusivi si sono resi conto della presenza di agenti e militari, hanno immediatamente abbandonato le loro postazioni dandosela a gambe. “I controlli – fanno sapere dal Comune – proseguiranno anche nelle prossime settimane e, come avvenuto questa mattina, saranno effettuati a sopresa”.