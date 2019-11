TERAMO – Blitz dei Nas in una rosticceria della provincia di Teramo. Il titolare dell’attività è stato sanzionato, operante in un’area annessa ad un supermercato, è stato sanzionato per aver mantenuto l’area destinata a cucina con carenze igienico sanitarie e sottodimensionata.

Il controllo effettuato rientra in una più vasta operazione che ha interessato l’intera regione Abruzzo.