Banda delle rapine, quarto uomo in manette. E’ un giovane sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I guai non finiscono per la banda delle rapine. Questa mattina è infatti stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del trentottenne di origini pugliesi finito in manette in seguito al blitz avvenuto lungo la Statale 16 nelle scorse settimane.

Ma al 38enne si aggiunge anche un sambenedettese, un trentenne che è stato arrestato in Lombardia e che non apparteneva al gruppo dei tre arrestati lungo la Statale e che, ora, è stato individuato grazie alle indagini svolte dal commissariato di San Benedetto. La rapina al Conad era avvenuta il 5 febbraio scorso e il bottino era stato di 2760 euro. I malviventi avevano agito con il volto travisato da un passamontagna e con una pistola in pugno.