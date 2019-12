SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dei vigili del fuoco in via Marsala, nel tratto che si trova a nord dell’intersezione con via Manzoni. I pompieri sono stati chiamati ad operare a causa di un balcone pericolante.

Il terrazzo in questione si trova al primo piano a pochi metri di altezza dal marciapiede. Il rischio che potessero cadere dei voluminosi calcinacci ha costretto i vigili del fuoco ad un intervento di urgenza. Sul posto anche la polizia locale.