Autostrade, è il giorno più nero. Diciotto chilometri di coda tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto

E’ impressionante quello che, questo pomeriggio, si sta registrando lungo l’A14. Chilometri e chilometri di coda, in particolar modo lungo la corsia Sud,dal Fermano fino all’Abruzzo inoltrato. Diciotto i chilometri di coda tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto. Situazione dramamtica anche più a Nord nel tratto che riscende da Civitanova Marche e a Sud, oltre il confine dell’Abruzzo.

Il tutto provocato dalla prima serie di spostamenti per le vacanze natalizie che si sono andati a scontrare con i restringimenti di carreggiata per i sequestri sulle barriere dei viadotti. Sequestri che saranno ufficialmente revocati lunedì quando le Autostrade potranno iniziare i lavori di messa in sicurezza.