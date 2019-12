Autostrada, un altro pomeriggio drammatico. Code lunghe fino a dieci chilometri. Traffico in tilt anche sulla Statale

Ironia della sorte, nelle stesse ore in cui arrivava la notizia del dissequestro delle barriere dei viadotti, lungo l’A14 si stava consumando un pomeriggio drammatico. La coda, legata proprio ai restringimenti di carreggiata disposti dalla Procura, è arrivata fino a dieci chilometri di lunghezza tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare.

Per coprire quel tratto di strada ci sono automobilisti che sono arrivati ad impiegare fino a due ore. Conseguenze ci sono state anche per la Statale 16 presa d’assalto da chi, in preda alla disperazione per la situazione in A14, ha deciso di uscire al primo casello disponibile.