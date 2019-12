Autostrada, inizia un altro weekend nero. Anche questo pomeriggio cinque chilometri di coda in A14

La speranza è che i giorni dell’Immacolata non siano “neri” come quelli del ponte per i Santi. Ma se il buongiorno si vede dal mattino allora c’è poco da sperare. A causa dei lavori e dei restringimenti della carreggiata, questo pomeriggio, tra il tratto Piceno e quello Fermano dell’autostrada si sono registrati fino a cinque chilometri di coda.

I disagi hanno interessato entrambe le corsie ma quella maggiormente colpita è la carreggiata che procede in direzione Sud. I problemi sono iniziati oltre il casello di Civitanova e stanno interessando un po’ tutto il tratto fino allo svincolo di Grottammare.