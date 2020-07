Autostrada, dopo l’incidente effettuate verifiche tecniche sul cavalcavia

PORTO SAN GIORGIO – Riaperto intorno alle 16:30 sull’autostrada A14 il tratto compreso tra Civitanova Marche e Fermo in direzione di Pescara, chiuso dalle 10 per effettuare verifiche statiche su un cavalcavia, colpito da un escavatore trasportato da un mezzo pesante. Si sono formate file e incolonnamenti e ingorghi anche sulla SS16, dove si è riversato il traffico in uscita dall’A14. La Prefettura di Fermo ha riunito il Cov (Comitato Operativo Viabilità) e coinvolto la Protezione civile. Il passaggio sopra il cavalcavia è stato interdetto, ma autorizzato quello sotto, Intoirno alle 18:30 la l’emergenza era rientrata