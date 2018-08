Auto in retromarcia travolge una mamma e la sua bimba. Donna ferita gravemente soccorsa dall’elicottero

PEDASO – Grave incidente, a Pedaso, poco dopo le 18 di questo pomeriggio. Un’auto, iuna Fiat Punto condotta da una donna, ha infatti investito un retromarcia una mamma e una bambina che stavano attraversando la strada. E’ accaduto in via Martiri della Libertà, all’imbocco del sottopassaggio.

Sono subito scattati i soccorsi. La bambina ha riportato le conseguenze minori, per fortuna, ma per la mamma è stato necessario l’intervento dell’elicottero. La donna, probabilmente nel tentativo di proteggere la bimba, ha infatti sfondato il lunotto posteriore del veicolo e si è ferita al collo in maniera seria.