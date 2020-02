Auto fuori controllo sulla Valtesino. Alfa Giulia distrutta, un ferito

MONTALTO MARCHE – Disavventura per un automobilista, poi finito in ospedale, che nel primo pomeriggio di oggi è stato protagonista di un incidente con ‘Alfa Giulia che stava guidando. E’ accaduto sulla Valtesino, all’altezza del territorio comunale di Montalto Marche.

L’auto, per motivi al vaglio dei carabinieri, è finita fuori controllo e si è capovolta. L’uomo ha riportato delle ferite che non sarebbero gravi e per questo motivo è stato raggiunto dall’ambulanza che lo ha poi trasportato all’ospedale di San Benedetto. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.