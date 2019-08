Auto contro scooter in via Manzoni. Ferita una ragazza di diciannove anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente, in serata, in via Manzoni dove un’auto si è scontrato con uno scooter 50 in sella al quale viaggiavano due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza. Il giovane che era alla guida del ciclomotore è uscito illeso dall’incidente mentre per la ragazza, una diciannovenne, è stato necessario l’intervento dell’ambulanza inviata sul posto dal 118.

La giovane è stata trasportata in ospedale. Ha riportato delle conseguenze ad una gamba. Le sue condizioni non sarebbero, ad ogni buon conto, preoccupanti.