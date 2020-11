Auto a metano a fuoco, intervento lampo dei vigili del fuoco

OFFIDA – Auto a fuoco, intorno alle 9.30 di ieri, in contrada dei Molini, nel territorio di Offida. Una Fiat Panda ha preso fuoco durante la marcia e, per fortuna, il conducente è riuscito a mettersi in salvo e dare l’allarme. Allarme preso molto seriamente dal momento che il veicolo era alimentato a metano. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Ascoli che hanno spento le fiamme che, nel frattempo, avevano praticamente distrutto l’auto. La reazione dei soccorritori è stata molto rapida e i pericoli legati alla presenza del metano sono stati scongiurati.