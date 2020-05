Ascoli, il Sap omaggia il poliziotto Pasquale Apicella

ASCOLI PICENO – Lunedì 27 aprile nella città di Napoli mentre tentava di bloccare la fuga a dei rapinatori che avevano appena tentato un colpo in banca è deceduto nell’adempimento del dovere l’agente scelto Pasquale Apicella.

“Alla cerimonia funebre – spiegano dal sindacato di polizia Sap – a causa delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria in atto, non è stato possibile portare il nostro saluto e il giusto onore al nostro collega, anche alla luce dell’alto numero di colleghi che avrebbero voluto partecipare. Nel fermo intendimento di voler onorarne la memoria del collega scomparso, in contemporanea con lo svolgimento dei funerali di stato, oggi venerdì 8 maggio alle ore 12.00 una piccola delegazione della Segreteria provinciale del SAP di Ascoli Piceno nel massimo rispetto delle attuali misure di distanziamento sociale si è recata presso la lapide del monumento ai caduti presente presso la locale Questura per depositare una Corona ed un omaggio floreale alla memoria di tutti i caduti della Polizia di Stato, ma oggi, in occasione dei funerali, in ricordo di Pasquale Apicella”.

“Purtroppo – continuano – piangiamo un altro collega che ha sacrificato la propria vita per servire il paese e per difendere la legalità. Un sacrificio che ci auguriamo non resti vano e che merita di essere adeguatamente ricordato. Per questo motivo contemporaneamente alla nostra Segreteria SAP, in tutta Italia avverrà la medesima cerimonia commemorativa da parte dei nostri colleghi.

Spiace solamente che ufficialmente nessun rappresentante dell’Amministrazione potrà presenziare in quanto pare gli sia stato impedito da superiori disposizioni. In questi momenti che dovrebbero unire tutta la nostra comunità, spiace che inutili personalismi, risultino invece di divisione. Pasquale lascia moglie e due figli piccoli a cui il SAP si stringe con calore ed affetto