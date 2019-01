Arriva in Riviera per incontrare l’uomo conosciuto su Facebook. Ma lui non c’è e lei non ha i soldi per tornare indietro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È arrivata in Italia dalla Romania pochi giorni fa per incontrare un uomo conosciuto su Facebook, ma quell’uomo all’appuntamento non si è mai presentato e lei, una cinquantanovenne che sperava di iniziare una nuova vita nel nostro Paese, si è ritrovata a camminare senza meta e a dormire in strada, perché i pochi soldi che aveva li ha spesi per arrivare a San Benedetto del Tronto con l’autobus.

La donna nel tardo pomeriggio di oggi però ha accusato la stanchezza e il freddo, e mentre si trovava nel parcheggio de ‘La sosta’ è crollata a terra, spaventando i presenti che hanno allertato il 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde che l’ha trasportata al pronto soccorso dove stanno eseguendo gli esami del caso per capire cosa ci sia alla base del malore. Sono intervenuti anche i Carabinieri a cui ha spiegato la vicenda. I proprietari de ‘La sosta’ si sono presi carico della donna, offrendole ospitalità al momento delle dimissioni del nosocomio e aiutandola a tornare, appena sarà guarita, dai suoi cari.