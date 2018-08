Armadio cade addosso ad una bimba di cinque anni. Arriva l’eliambulanza

MARINA DI ALTIDONA – Una bambina di 5 anni è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere stata colpita da un armadio che le è caduto addosso. È accaduto in tarda mattinata in una abitazione di Marina di Altidona. La piccola, in vacanza nel Fermano con la sua famiglia, avrebbe riportato una ferita alla testa che preoccupa i sanitari.

Sul posto, subito dopo l’incidente e in seguito all’allarme lanciato dai genitori, Si sono presentati gli operatori del 118 con una ambulanza. Dopo aver effettuato una prima visita sulla bimba hanno deciso di allertare l’elisoccorso che è atterrato, poco dopo, nei pressi dell’abitazione. La bambina si trova ora al Salesi di ancona.