Ancora uno schianto mortale sull’A14. Muore un motociclista

Ancora una tragedia sull’autostrada A14, con un centauro deceduto in seguito allo schianto della propria moto contro il guardrail. E’ accaduto intorno alle 11 e 45 di questa mattina sull’A14, in corrispondenza dell’uscita di Ancona sulla corsia Sud. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della moto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Al momento è chiusa l’uscita di Ancona provenendo da Bologna, pertanto si consiglia di utilizzare l’uscita di Montemarciano.