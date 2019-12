Raccordo autostradale, ancora un incidente. Auto si rovescia sulla corsia diretta a San Benedetto

SPINETOLI – Ancora un incidente in superstrada. Questa volta è accaduto sulla corsia diretta ad Est all’altezza dello svincolo di Spinetoli dove una Citroen con a bordo una persona si è rovesciata in seguito ad uno schianto di carattere autonomo. L’incidente non avrebbe infatti visto il coinvolgimento di altre vetture.

A dare l’allarme sono stati i volontari dell’A.V.P.C. Ser Marconi che hanno assistito all’incidente e che hanno chiamato i soccorsi segnalando l’accaduto. Le condizioni del conducente della Citroen non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.