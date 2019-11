Ancora un incidente in autostrada. Sei persone coinvolte, ambulanze sul posto

PEDASO – Nuovo schianto in autostrada. Questa volta è accaduto in territorio di Pedaso, lungo la corsia diretta a Nord. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 14 ed ha visto il tamponamento di due auto, una Bmw e una Citroen, con sei persone a bordo. Tutte loro sono state soccorse dalle ambulanze inviate dal 118 ma, fortunatamente, nessuno è in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai mezzi di emergenza inviati dalla centrale ascolana del 118 anche gli agenti della sottosezione sangiorgese della polizia autostradale. Tra i feriti anche una famiglia composta da padre, madre e figlio piccolo.

L’episodio ha creato diversi disagi alla viabilità già da settimane compromessa a causa di lavori e del sequestro alle barriere dei cavalcavia disposto dalla Procura di Avellina per il quale, nei giorni scorsi, i sindaci del territorio avevano sollecitato un parziale e temporaneo annullamento.