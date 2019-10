Ancora schiamazzi e atti vandalici in centro. Rovesciati i bidoni della pineta di via Pasqualetti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora atti vandalici nella notte. In centro, nella pineta che trova tra viale Buozzi e via Pasqualetti, qualcuno si è divertito a rovesciare i bidoni dei rifiuti che si trovano nel tratto tra l’hotel Garden e la Palazzina Azzurra rovesciando in terra tutti i rifiuti.

Il raid è proseguito anche sul lungomare dove sono stati danneggiati dei cestini portarifiuti che si trovano sul marciapiede di viale Trieste. Sempre durante la notte tra sabato e domenica, inoltre, sono giunte segnalazioni di schiamazzi avvenuti, nel cuore della notte, per le vie del centro di San Benedetto.