Ancona, la polizia ferroviaria recupera 35 chili di rame rubato

ANCONA – La polizia ferroviaria di Ancona ha sequestrato un totale di 35 chili di rame, rubato da diversi veicoli, e messo i sigilli a un’area di stoccaggio rottami di Castelfidardo in seguito a un’operazione volta a sgominare il traffico illecito del prezioso metallo. Nella rete degli investigatori sono finite anche due persone, titolari del deposito.

L’operazione su scala nazionale, denominata “Oro Rosso”, ha visto in campo solo nelle Marche circa 50 agenti, impegnati in controlli su tutto il tracciato ferroviario regionale, per un totale di 66 persone controllate e 30 depositi di rottami ispezionati.