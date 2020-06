Il dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un’allerta meteo con rischio giallo per i tmeporali relativa alla nottata tra giovedì e venerdì e all’intera mattinata di domani. Il bollettino è infatti valido dalle 21 di oggi fino alle 14 di venerdì 5 giugno. L’allerta riguarda sia l’entroterra piceno che la costa e la Riviera delle Palme. Il territorio non sarà invece interessato dal vento annunciato per tutto il resto delle Marche.