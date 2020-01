Allarme a Monteprandone, rubato un armadietto con tre fucili all’interno

MONTEPRANDONE – Hanno portato via l’intero armadietto blindato con, all’interno, tre fucili da caccia. E’ accaduto nella ultime ore a Monteprandone dove, dei ladri, sono riusciti a penetrare in un’abitazione dove, in quel momento, non c’era nessuno.

Un volta dentro si sono trovati di fronte al contenitore blindato dove, per legge, vanno tenute le armi. All’interno c’erano tre fucili regolarmente detenuti e denunciati. I ladri non hanno provato neppure a perdere tempo nel tentativo di aprirlo: hanno prelevato l’intero armadietto. Quando i titolari sono rientrati hanno subito dato l’allarme chiamando i carabinieri che sono ora al lavoro per intercettare quella pericolosa refurtiva.