Allagamenti a Porto d’Ascoli, domani un’esercitazione per far fronte alle emergenze

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di venerdì 18 maggio si è svolta, nella sede della Protezione civile nel complesso del Palasport “Speca”, una riunione operativa tra i rappresentanti di tutti i soggetti che domani, sabato 19 maggio, saranno coinvolti in una esercitazione di Protezione civile che simulerà un’allerta rossa per criticità idrogeologica nella zona sud della città. In particolare, sarà attivato il piano di emergenza nelle scuole coinvolgendo la scuola “Cappella” dell’ISC Sud.

L’iniziativa rientra tra le azioni che i Comuni di San Benedetto del Tronto e Senigallia (uniche realtà marchigiane) stanno portando avanti nell’ambito del progetto comunitario “Life Primes” che ha l’obiettivo di sensibilizzare e far diventare le comunità locali consapevoli e resilienti, preparate cioè ad affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici e pronte a partecipare alla gestione del territorio. “Life Primes” è portato avanti dalla Regione Emilia Romagna come soggetto capofila insieme alle Regioni Marche e Abruzzo con il partenariato di Arpae Emilia Romagna, Università Politecnica delle Marche e i dipartimenti di Protezioni Civile di Marche e Abruzzo.

In attuazione del principio che, visti i tumultuosi cambiamenti climatici in atto, è sempre più difficile prevedere l’esatta dimensione dei fenomeni e quindi il cittadino deve essere il primo soccorritore di se stesso, verranno sperimentate tutte quelle misure che consentono di ridurre il rischio della vita umana in presenza di una minaccia di alluvione: a partire dalle 8,30, i ragazzi verranno portati ai piani superiori, verrà aperto il Centro Operativo di Coordinamento – COC, saranno testati i sistemi di avviso da parte della sala operativa regionale della Protezione civile, verranno provate le procedure di attivazione delle funzioni comunali addette alle emergenze, saranno interessati i volontari del gruppo comunale che simuleranno i controlli degli argini del corsi d’acqua interessati, ad iniziare dal Tronto.